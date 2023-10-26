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        Gisdol: Gücümüzü her hafta ligde kalmayı düşünerek harcamak istemiyoruz

        SAMSUNSPORTeknikDirektörü Markus Gisdol, "Gücümü, ligde kalmayı düşünerek harcamak her hafta bunu konuşmak istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:30
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        Gisdol: Gücümüzü her hafta ligde kalmayı düşünerek harcamak istemiyoruz
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        SAMSUNSPORTeknikDirektörü Markus Gisdol, "Gücümü, ligde kalmayı düşünerek harcamak her hafta bunu konuşmak istemiyorum" dedi.

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonunda deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başakşehir karşılaşmasında gösterdikleri performansı, MKE Ankaragücü deplasmanında da göstermeyi istediklerini söyleyen Gisdol, "Önümüzdeki 2 günde taktiksel anlamda bazı çalışmalar yapacağız ve rakip karşısında neler yapacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.

        'TAKIMIMIZLA TAKTİKSEL ANLAMDA KONUŞTUK'

        Maç kadrosunda, takım için en iyi oyuncuyu seçmeye çalıştığını söyleyen Gisdol, "Başakşehir karşısında çok iyi oynadığımızı, çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Pozitif anlamda takımın beni şaşırttığını söyleyebilirim. Şimdi de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ankaragücü farklı bir rakip ve deplasmanda oynayacağız. Farklı bir oyun olacaktır. Takımımızla taktiksel anlamda ne yapabiliriz onları konuştuk. Bilindiği üzere 25 oyuncumuz var. Maç kadrosuna sadece 19 tanesini seçebiliyorum. Hoca olarak da karar vermek de zor oluyor. Gelecekte ne olacak bilmiyoruz, bakacağız. Her oyuncu hafta boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için şansa sahip. Bende hoca olarak bir sonraki maçta, takım için en iyisi kimse onun hakkında karar veriyorum" ifadelerini kullandı.

        'MAÇTAN ÖNCE BİLGİ VERMEK İSTEMİYORUM'

        Ankaragücü karşısında yüksek enerji ve performansa sahada olacaklarını söyleyen Gisdol, "Geçmişte ne oluduysa bu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. İlk maçımızda 4-4-2 formasyonuyla oynadık. Belki ama belki bu bizim temel formasyonumuz olacak. Bir sonraki maçımızı oynamadan önce bilgileri vermek istemiyorum. Çünkü rakibimiz de televizyonu izliyor. Şundan emin olabilirsiniz. Biz temel formasyonumuzu oluşturmak için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve belki de 4-4-2 bizim temel formasyonumuz olacak.

        "HER HAFTA BUNU KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

        Her hafta ligde kalma şansı ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Alman teknik adam, "Ben gücümü ligde kalmayı düşünerek harcamak istemiyorum. Bütün gücümüzü, sadece ben değil, hoca grubum da tamamen futbolcularla çalışmaya odaklanmış bir şekilde harcamaya çalışıyoruz. Daha sonra da gelecekte ne tür sonuçlar alıyoruz, ona bakacağız. Başakşehir ile oynadığımız gibi aynı şekilde oynamaya devam etmek istiyoruz.Yüksek enerji ve yüksek baskıyla oynamak istiyoruz. Taktiksel anlamda da güzel bir formasyonla oynamak istiyoruz. İnanıyorum ki, sonunda da istediğimiz sonucu ve puanları alacağız. Ümit ediyorum ki sonunda da istediğimiz başarıyı alacağız" dedi.

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