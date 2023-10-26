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        Uyuşturucuyu dedesinin mezarına sakladı

        SAMSUN´unCanik ilçesinde dedesinin mezarına 156 gram uyuşturucu sakladığı belirlenip, gözaltına alınan C.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:40
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        Uyuşturucuyu dedesinin mezarına sakladı
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        SAMSUN´unCanik ilçesinde dedesinin mezarına 156 gram uyuşturucu sakladığı belirlenip, gözaltına alınan C.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Canik ilçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A.´nın Dereler Mahallesi´ndeki dedesine ait mezara uyuşturucu madde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mezarda yapılan aramada, 156 gram metamfetamin ele geçirildi, C.A. gözaltına alındı. C.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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