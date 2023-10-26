Samsun'da 1 camiyi yakıp, 2'sini de yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da1camiyi yakıp, 2 camiyi de yakmaya çalışan İslam Çalıkoğlu (45), tutuklandı.

19 Mayıs ilçesinde dün akşam saatlerinde bir camiyi yakıp, Bafra ilçesinde de 2 camiyi yakmaya çalışan İslam Çalıkoğlu'nu yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi, gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Çalıkoğlu için 'akli dengesi yerindedir' raporu verildi. Rapor sonrası adliyeye sevk edilen ve gazetecilerin "Neden camiyi yaktın" sorusuna "Hakikatin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" diyerek cevap veren Çalıkoğlu, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.