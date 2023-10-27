Samsun'da uyuşturucu denetimi ve operasyonu; 29 gözaltı SAMSUN'dapolisin yaptığı denetim ve operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; 29 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'dapolisin yaptığı denetim ve operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid, 103 sentetik hap, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 esrarlı sigara, 4 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 6´sının narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.