Samsun'da kaçakçılık operasyonu SAMSUN'dabir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi ele geçirildi.

SAMSUN'dabir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi, 6 matkap ve 25 şarjlı vidalama ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.