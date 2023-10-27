Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu

        SAMSUN'dabir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'dabir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi, 6 matkap ve 25 şarjlı vidalama ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu denetimi ve operasyonu; 29 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu denetimi ve operasyonu; 29 gözaltı
        19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        19 Mayıs'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı yağma ve bıçakla yaralamadan aranan 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da silahlı yağma ve bıçakla yaralamadan aranan 3 zanlı yakalandı
        Bafra'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Bafra'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Samsun'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
        Samsun'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı