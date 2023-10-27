Doktorlardan Cumhuriyet´in 100'üncü yılına özel konser

SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi´nde görevli doktorlar, öğretim üyeleri ve teknikerler, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında `Cumhuriyet Konseri´ düzenledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Çamlıdağ ve Radyoloji MR Sorumlusu Tekniker Sema Yıldırım ile ekibi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi´nde `Cumhuriyet Konseri´ verdi. Yaklaşık 1,5 yıl önce bir araya gelen ekip, `Grup Radyo Ga-Ga´ ismiyle, OMÜ´de konserler vermeye başladı. Cumhuriyet´in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında verdikleri konseri izleyen doktorlar ve öğrenciler de coşkuyla grubun konserine eşlik etti. Ekibin tamamen doktor ve çalışanlardan kurulu olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, "Bugün Cumhuriyetimizin 100´üncü yıl kutlaması ve tıp fakültemizin 50´nci yıl kutlamasını yapıyoruz. OMÜ Tıp Fakültesi 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin senato kararı ile kuruldu. Dolayısıyla bu yıl 50´nci yılımızı yaşıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100´üncü yıl dönümü. Bu etkinlikler kapsamında pazartesi gününden, cuma gününe kadar bir dizi sempozyumlar ve seminerler yaptık. Bugün de konser yaptık. Cumhuriyet´in 100´üncü yıl konseri verdik. Ekibimiz tamamen bizim arkadaşlarımızdan kurulu öğretim üyesi ekibidir. Bunlar kendileri performanslarını sergiledi. Pozitif enerjileri tüm öğretim üyelerini etkiledi. Kendi aramızda, kendi içimizde Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını idrak etmek istedik. Katılanlar da öğretim üyesi arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Çamlıdağ, "Ben 9 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Grubumuz yaklaşık 1,5 yıl önce Kadınlar Günü etkinliğinde kuruldu" derken, OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji MR Sorumlusu Teknikeri Sema Yıldırım ise, "1,5 yıl önce bizden konser vermemizi istediler. Biz de 5 günde 4 şarkıyla hazırlanıp sahneye çıktık. Ondan sonra da bize teklifler gelmeye başladı. Geçtiğimiz 19 Mayıs´da da 'Grup Radyo Ga-Ga' olarak ilk konserimizi verdik" diye konuştu.