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        Husumetlisini bıçaklayan şüpheli ile yanındaki 2 arkadaşı tutuklandı

        SAMSUN'daborç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.A.'yı (28) bıçaklayarak yaralayan Muzaffer Adlin (18) ile yanındaki arkadaşları Yusuf Saim Erkan (20) ve Caner Oğuz (25), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:55
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        Husumetlisini bıçaklayan şüpheli ile yanındaki 2 arkadaşı tutuklandı
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        SAMSUN'daborç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.A.'yı (28) bıçaklayarak yaralayan Muzaffer Adlin (18) ile yanındaki arkadaşları Yusuf Saim Erkan (20) ve Caner Oğuz (25), tutuklandı.

        Olay, 25 Ekim'de saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta meydana geldi. Otomobilde borç nedeniyle husumetli olduğu M.A.'nın beklediğini gören Muzaffer Adlin ile arkadaşları Yusuf Saim Erkan ve Caner Oğuz yanına gitti. Otomobilde husumetlisini bıçaklayan Adlin, bir miktar para ile telefonu da alıp, arkadaşları ile kaçtı. Yaralanan M.A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 tabanca mermisi, 2 bin 484 sentetik hep, 1 ruhsatsız tüfek, 3 av fişeği, 4 bıçak, 1 muşta, 1 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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