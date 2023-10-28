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        Serebral palsili Asrın, Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklarla süslediği odasında kutladı

        SAMSUNİlkadım ilçesinde serebral palsi hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Asrın Demir, Cumhuriyet Bayramı'nı evine astığı Atatürk posterleri ve bayraklarla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:35
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        Serebral palsili Asrın, Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklarla süslediği odasında kutladı
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        SAMSUNİlkadım ilçesinde serebral palsi hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Asrın Demir, Cumhuriyet Bayramı'nı evine astığı Atatürk posterleri ve bayraklarla kutladı.

        İlkadım ilçesinde serebral palsi hastası Asrın Demir, evde eğitim alıyor. Kazım Paşa İlkokulu 2´nci sınıf öğrencisi olan Asrın için evde özel bir sınıf oluşturuldu. Odası, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslendi. Asrın, evde eğitim aldığı öğretmeni Melek Karapıçak ile birlikte Cumhuriyet Bayramı'nın 100´üncü yılını kutladı. Ayrıca Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Samsun Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda (ZİÇEV) eğitim ve fizyoterapi gören Asrın Demir, kurumun baş fizyoterapisti Ahmet Can Somuncu rehberliğinde fizik tedavi çalışmalarını da sürdürüyor. Bu süreçte kullandığı `ters wolker´ adlı cihaza da Türk bayrağı astıran Asrın, `Atam Atam´ adlı şiiri de ezbere okuyarak, azmi ile ilham kaynağı oluyor.

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