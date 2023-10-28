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        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu

        HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Samsun´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:15
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        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu
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        HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Samsun´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

        Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 yılında Samsun´a çıktığı Tütün İskelesi üzerinden gerçekleşen selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. 15 dakika süren gösteride birçok izleyici de cep telefonlarıyla bu anları kaydederek ölümsüzleştirdi. Selamlama uçuşunu Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar da izledi.

        Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Cumhuriyetimizin 100´üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ümüzün şehri Samsun´unumuzda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri SOLOTÜRK´ün muhteşem gösterisiyle devam ediyor. Bütün Samsunlulara teşekkür ediyorum. Bütün iş yerlerini, evlerini bayraklarla donattılar. Cumhuriyet demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek, Cumhuriyet demek, Gazi Meclis demek, Cumhuriyet demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demek, Cumhuriyet demek, aziz Türk milleti demek. Aziz Türk milletine saygı ve selamlarımızı sunuyoruz" dedi.

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