Samsunspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı SÜPERLig´in 10´uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Ankara´ya hareket etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:50 facebook

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