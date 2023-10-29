Samsun´da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SAMSUN'da29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamada Kavak Jandarma Bölüğünün gösterisi yoğun ilgi gördü.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Vali Orhan Tavlı'ın Valilik Binası'nda tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin ardından İlkadım ilçesindeki Kurtuluş Yolu'na geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, şunları söyledi:

"Bugün, Milli Mücadele´nin ilk adım şehri Samsun´umuzda, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda, Türkiye Cumhuriyetimizin 100´üncü kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan Aziz Türk milleti, her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis etmiştir. Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır. Yüzyıl önce ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru´yla 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919´da Samsun´da karaya çıkarak Milli Mücadele´nin ilk adımını Samsunlularla birlikte atmıştır. Bugün 100´üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Samsun´dan başlayan İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisi olarak Aziz Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. 29 Ekim 1923´te Cumhuriyet´in ilanıyla kurulan ve köklü bir tarihin mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden bu yana gelişerek büyümüş ve başta mazlum milletler olmak üzere yeniden dünyanın umudu haline gelmiştir" dedi.

ŞİİRLER OKUNDU, BANDO GÖSTERİSİ YAPILDI

Konuşmaların ardından öğrenciler kürsüye gelerek şiirler okudu. Daha sonra halk oyunları, öğrencilerin bando gösterisi ve Kavak Jandarma Bölüğü´nün gösterisi büyük ilgi çekti. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı Bölge Bandosu'nun gösterisinin ardından geçit töreniyle etkinlikler sona erdi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Öte yandan İlkadım ilçesinde bulunan Kazımpaşa İlkokulu´nda da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yaptıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı. 2-C sınıfı öğrencisi serabral palsi hastası 8 yaşındaki Asrın Demir de bayramı coşkuyla kutlayanlar arasındaydı. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Asrın´ı, okul öğretmenlerinden Mehmet Aşar taşıdı.