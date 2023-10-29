Sahil Güvenlik ekipleri, 100'üncü yılda denizde Türk bayrağı açtı SAMSUN'daCumhuriyet´in 100´üncü yıl kutlamaları nedeniyle denizde tören geçişi düzenlendi. Törende Sahil Güvenlik Komutanlığı, insansız deniz botu ve helikopterle kurtarma tatbikatı yaptı ve Türk bayrağı açtı.

SAMSUN'daCumhuriyet´in 100´üncü yıl kutlamaları nedeniyle denizde tören geçişi düzenlendi. Törende Sahil Güvenlik Komutanlığı, insansız deniz botu ve helikopterle kurtarma tatbikatı yaptı ve Türk bayrağı açtı.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopter ve botlarla arama kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatta boğulan bir vatandaş, insansız deniz aracı ile tespit edilip helikopterle kurtarıldı. Daha sonra Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri denizde Türk bayrağı açtı. Ardından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisleri, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ve yatlar tören alanından geçiş yaptı. Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.