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        Samsun'da 22 kilo 755 gram kubar esrar ele geçirildi

        SAMSUN'unTekkeköy ilçesinde, 22 kilo 755 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:00
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        Samsun'da 22 kilo 755 gram kubar esrar ele geçirildi
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        SAMSUN'unTekkeköy ilçesinde, 22 kilo 755 gram kubar esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada H.B.'nin esrar ürettiği bilgisine ulaştı. İkametlere yapılan operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 5 bin 190 lira, 155 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 gram kenevir tohumu, 1 tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 3 sustalı bıçak, 2 kubar esrar ayrıştırmada kullanılan makas ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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