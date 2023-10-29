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        Samsun´da 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

        SAMSUN´unÇarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:20
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        Samsun´da 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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        SAMSUN´unÇarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldığı İ.D.´nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 230 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. gözaltına alındı.

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