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        Dedektörle define arayan 4 kişiye suçüstü

        SAMSUN'da,jandarma ekiplerinin yol kenarındaki otomobilden şüphelenip yaptığı çalışmada, dedektörle define arayan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:45
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        Dedektörle define arayan 4 kişiye suçüstü
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        SAMSUN'da,jandarma ekiplerinin yol kenarındaki otomobilden şüphelenip yaptığı çalışmada, dedektörle define arayan 4 kişi yakalandı.

        Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelenip çalışma yaptı. Otomobilin durduğu noktanın yakınındaki dere yatağına inen ekipler, dedektörle define araması yapan H.Ö., R.N., İ.A. ve M.Ş.'yi suçüstü yakaladı. 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 el dedektörü, 1 yer altı tarama aleti, 1 el feneri, 1 çapa, 2 murç, 1 fırça ve 1 çekice el koyuldu.

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