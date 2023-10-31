Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tutuklanan hırsızlık şüphelisi: Çekme daha mübarek

        SAMSUN´unİlkadım ilçesindeki bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklanan hırsızlık şüphelisi: Çekme daha mübarek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unİlkadım ilçesindeki bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren Dursun Güler, buradan televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalarak kaçtı. Dükkan sahibinin sabah geldiğinde durumu fark etmesi üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından Güler´i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güler, adliyeden cezaevine sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Salıpazarı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi
        Salıpazarı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi
        Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes açıldı
        Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes açıldı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizm...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizm...
        Salıpazarı Kaymakamı Başara, ilçenin tarihi ve turistik bölgelerini inceled...
        Salıpazarı Kaymakamı Başara, ilçenin tarihi ve turistik bölgelerini inceled...
        Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde...
        Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde...
        Havzalı kadınlar Filistin yararına kermes düzenledi
        Havzalı kadınlar Filistin yararına kermes düzenledi