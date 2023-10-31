Tutuklanan hırsızlık şüphelisi: Çekme daha mübarek SAMSUN´unİlkadım ilçesindeki bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

SAMSUN´unİlkadım ilçesindeki bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren Dursun Güler, buradan televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalarak kaçtı. Dükkan sahibinin sabah geldiğinde durumu fark etmesi üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından Güler´i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güler, adliyeden cezaevine sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.