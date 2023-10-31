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        Valeye silahlı sadırıda 3 şüpheli gözaltında

        SAMSUN'dahusumetlitarafından sırtından vurulan vale Y.Ö.'nün (23) yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:20
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        Valeye silahlı sadırıda 3 şüpheli gözaltında
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        SAMSUN'dahusumetlitarafından sırtından vurulan vale Y.Ö.'nün (23) yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 29 Ekim akşam saatlerinde Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre; mekanda valelik yapan Y.Ö.'ye, otomobilleri ile gelen husumetlileri K.Y. (19), S.T.(21) ve U.B. (21) tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sırtından vurulup, ağır yaralanan Y.Ö. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çalışma başlatan polis, S.T.'yi Samsun'da, K.Y. ve U.B.'yi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakaladı. Y.Ö.'nün hayati tehliye atlattığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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