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        Kendisinden haber alınamayan tıbbi sekreter Aleyna, evinde ölü bulundu

        SAMSUN'da,hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Aleyna Bektaş (20), kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Bektaş'ın ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:25
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        Kendisinden haber alınamayan tıbbi sekreter Aleyna, evinde ölü bulundu
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        SAMSUN'da,hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Aleyna Bektaş (20), kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Bektaş'ın ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tıbbi sekreterlik yapan Aleyna Bektaş´tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Bugün, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki evine giden polis, Aleyna'yı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Aleyna Bektaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aleyna Bektaş'ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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