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        Samsunspor, CAS´ta ilk savunmasını yaptı, karar Aralık ayında verilebilir

        SÜPERLig ekiplerinden Samsunspor'un, eski futbolcusu Arvydas Novikovas ile ilgili FIFA´da davalık olup 2 dönem transfer yasağı almasının ardından kulüp avukatları CAS´ta ilk duruşmaya girdi. Kulüp, kararın gecikmesi durumunda yasağın kış transfer döneminin ardından uygulanmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:17
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        Samsunspor, CAS´ta ilk savunmasını yaptı, karar Aralık ayında verilebilir
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        SÜPERLig ekiplerinden Samsunspor'un, eski futbolcusu Arvydas Novikovas ile ilgili FIFA´da davalık olup 2 dönem transfer yasağı almasının ardından kulüp avukatları CAS´ta ilk duruşmaya girdi. Kulüp, kararın gecikmesi durumunda yasağın kış transfer döneminin ardından uygulanmasını talep etti.

        Samsunspor, Arvydas Novikovas ile sözleşme feshi konusunda FIFA ile davalık olmuştu. Futbolcunun alacağını davadan yaklaşık 1 hafta önce yatıran kırmızı-beyazlılar da, FIFA´nın tek taraflı fesih konusunu alışkanlık haline getirdiği ve önceki sözleşmelerde de fesihleri dikkate alarak, 2 dönem transfer yasağı vermişti. Konuyu CAS´a taşıyan Samsunpor'da kulüp avukatları ve İsviçre´den tuttukları avukatlar, dün ilk duruşmasına çıkarak kulübü 5 saat savundu. İlgili CAS kararının ise Aralık ayı sonuna kadar açıklanması beklendiği belirtildi. 

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Önceden bilgilendirdiğimiz üzere, eski futbolcumuz Arvydas Novikovas ile sulh yoluyla anlaşmamıza rağmen FIFA tarafından haksız bir şekilde tarafımıza transfer yasağı cezası uygulanmıştı. Ardından, Kulüp avukatlarımız FIFA´nın haksız kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi´ne (CAS) başvuruda bulunmuştu. Kulüp Avukatlarımız ve İsviçreli Avukatlarımız bugün İsviçre´de yaklaşık beş saat süren CAS duruşmasına katılmış ve olayı FIFA avukatları ile CAS hakemlerine açıklamıştır. İlgili CAS kararının Aralık ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir. Avukatlarımız ayrıca, kararda gecikme olması ihtimalini dikkate alarak; ilgili karar açıklanana kadar önümüzdeki kış transfer döneminde transfer yasağının uygulanmamasını talep etmişlerdir. Söz konusu hususta hukuki çalışmalar titizlikle devam etmekte olup, bu süreçte kamuoyu ve tüm taraftarlarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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