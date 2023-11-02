Çiftçilerin yeni düşmanı: Güz tırtılı SAMSUNİl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, istilacı bir tür olan güz tırtılı ile mücadele başlattıklarını belirtti. Sağlam, güz tırtılının dişilerinin 500 kilometre uçtuktan sonra bin yumurta bırakabildiğini ve kahverengi kokarca gibi istilacı bir tür olarak bitkilere zarar verdiklerini söyledi.

SAMSUNİl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, istilacı bir tür olan güz tırtılı ile mücadele başlattıklarını belirtti. Sağlam, güz tırtılının dişilerinin 500 kilometre uçtuktan sonra bin yumurta bırakabildiğini ve kahverengi kokarca gibi istilacı bir tür olarak bitkilere zarar verdiklerini söyledi.

Güz tırtılının, mısır, pirinç, şeker kamışı, pamuk, soya, yer fıstığı, yonca, soğan, fasulye, tatlı patates, domates, patlıcan, biber, tütün, krizantem, karanfil ve sardunya ile beslendiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ayrıca turpgiller ve kabakgiller familyaları için de zararlı bir tür olduklarını belirtti. Sağlam "Tarımda ürün kalitesini ve verimini etkileyen temel faktörlerden biri de zararlılar ve bunlarla mücadeledir. Her ne kadar kimyasal mücadeleyi fazla tercih etmesek de bazen bu zaruri olabilmektedir. Kahverengi kokarca konusundaki çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ederken, yeni istilacı tür olarak güz tırtılı da gündemimize gelmiştir. Bir zararlının yaklaşık bin adet yumurta bıraktığını göz önünde bulundurarak, hızlı yayılabileceğini düşünmekte ve erken müdahale için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Kültürel mücadele ile erken ekim veya erken olgunlaşan çeşitlerin ekilmesidir. Erken hasat ile süt olum dönemindeki yüksek güz tırtılı istilasından korunma sağlanabilir. Hasat sonrası derin toprak işleme yapılmalı ve kendi gelen mısır bitkileri yok edilmelidir. Kimyasal mücadelede ise aktif madde dozları ve ilaçlama süreleri tabloda verilmiş olup, bilinçsiz ve fazla ilaçlamadan kaçınmalı, gerekli görülen durumlar için il ve ilçe müdürlüklerimize başvurulmalıdır. Tüm üreticilerimize hastalık ve zararlılardan ari bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

'YUMURTALARININ ÇOĞUNU YAŞAMININ İLK 4 İLE 5 GÜNÜ BOYUNCA BIRAKIR'

Güz tırtılının zararları hakkında da bilgi veren Sağlam, "Erginler sıcak ve nemli akşamlarda aktiftirler. Yaşam döngüsü yazın yaklaşık 30 günde, ilkbahar ve sonbaharda 60 günde, kışın ise 80 ila 90 günde tamamlanır. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine 100- 300´lük küme halinde bırakır. Yumurta kümesi genellikle gri renkli keçe benzeri tüy, pul tabakası ile kaplıdır. Bir dişi yaklaşık bin adet yumurta bırakabilir. Yumurtalarını 500 kilometre uçtuktan sonra bırakma eğilimindedir. Yumurtalarının çoğunu yaşamının ilk 4 ile 5 günü boyunca bırakır, ancak 3 haftaya kadar bir miktar yumurtlama meydana gelir. Larvalarda uzunlamasına bant şeklinde şeritler bulunur. Genellikle yeşil olmakla birlikte kahverengimsi siyah renkli de olabilirler. Larva segmentlerinde verev lekeler bulunur. Olgun larvalar genellikle 35-40 milimetre uzunluğundadır. İleri dönem larvalarda başın üzerinde sarı renkte ters bir Y şekli ve dorsal kısmında sondan 2'nci segmentte kare şeklinde 4 adet siyah nokta bulunur. 2'nci ürün mısırın sert olum dönemine kadar sürveylerin devam etmesi gerekir. Larva yoğunluğu fazla olan alanlarda büyüme dönemindeki bitkilerin yapraklarını yemeleri ve büyüme merkezlerini kesmeleri sonucu bitkiler kurumakta ve dolayısıyla önemli oranda zarar meydana gelmektedir. Süt olum döneminde beslenmesi ile de seyrek taneli mısır meydana gelmektedir. Larva evresinin süresi yazın yaklaşık 14 gün, serin havalarda ise 30 gün kadardır" diye konuştu.