Samsun´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

SAMSUN´dapolis, durdurduğu otomobilde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D., D.M. ve M.B.´nin kendilerine ait otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, uzun süre takip edilerek Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi´nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 245 sentetik hap, 37,40 gram esrar ve 11 ecstasy hap ele geçirildi.