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        Samsun´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        SAMSUN´dapolis, durdurduğu otomobilde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:45
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        Samsun´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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        SAMSUN´dapolis, durdurduğu otomobilde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D., D.M. ve M.B.´nin kendilerine ait otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, uzun süre takip edilerek Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi´nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 245 sentetik hap, 37,40 gram esrar ve 11 ecstasy hap ele geçirildi.

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