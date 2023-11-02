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        Silah alışverişi için çağırıp, döverek 30 bin lirasını gasbettiler: 3 gözaltı

        SAMSUN'da,silah alışverişi yapmak için çağırdığı M.B.'yi (32), darbedip 30 bin lirasını gasbeden D.K. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:55
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        Silah alışverişi için çağırıp, döverek 30 bin lirasını gasbettiler: 3 gözaltı
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        SAMSUN'da,silah alışverişi yapmak için çağırdığı M.B.'yi (32), darbedip 30 bin lirasını gasbeden D.K. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, 3 gün önce, Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. M.B., sosyal medya üzerinden haberleşip silah alışverişi için gittiği yerde; arkadaşı D.K. (32) ile İ.D. (18) ve A.H.Y. (18) tarafından darbedilip 30 bin lirası gasbedildi. Daha sonra M.B.'nin otomobiliyle kendilerini kent merkezine bıraktıran şüpheliler, kaçtı. M.B.'nin şikayetiyle çalışma başlatan polis, şüphelileri dün, yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 50 fişek ve 1 muşta ele geçirildi. A.H.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, İ.D.'nin daha önce 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan ceza aldığı, 3 gün önce ise tahliye edildiği öğrenildi.

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