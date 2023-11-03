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        3 farklı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'danarkotik polisinin 3 farklı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:10
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        3 farklı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'danarkotik polisinin 3 farklı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi İlyasköy, Fevzi Çakmak ve Adalet mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi. İlyasköy Mahallesi'ndeki adresteki aramada 580 sentetik hap, 40,16 gram metamfetamin, 1,35 gram esrar, 1,40 gram sentetik kannabinoid, 2 ecstasy hap, 2 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 80 lira ele geçirildi. Olayla ilgili Yunus Emre Aslan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki aramada da 1,06 gram esrar ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, gözaltına alınan M.B. ve S.G.'nin otomobilinden 1,64 gram esrar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adalet Mahallesi'ndeki operasyonda yapılan aramalarda ise 4 bin 569 sentetik hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., D.M. ve B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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