Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı
SAMSUN'da,panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da,panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ü., U.M. ve M.İ.´nin internet üzerinden panel sistemleri kurup, birçok kişinin verilerini ele geçirdikten sonra sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda U.M. Ankara´da, F.Ü. ve M.İ. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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