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        Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'da,panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:40
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        Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'da,panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ü., U.M. ve M.İ.´nin internet üzerinden panel sistemleri kurup, birçok kişinin verilerini ele geçirdikten sonra sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda U.M. Ankara´da, F.Ü. ve M.İ. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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