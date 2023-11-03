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        Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:48
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        Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheliye gözaltı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Samsun'da,panelsistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı tespit edilip, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Bilişim sistemine girmek' suçundan gözaltına alınan Furkan Ünal, Uğur Munga ve Mert İnanır, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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