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        Samsunspor - Hatayspor: 2 - 1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:10
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        Samsunspor - Hatayspor: 2 - 1
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        STAT:19Mayıs

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk.74 Kingsley Schindler), Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.90+3 Marc Bola), Youssef Ait Bennasser, Flavien Tait (Dk.74 Gaetan Laura), Carlo Holse, Muhammed Gümüşkaya (Dk.60 Moryke Fofana), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji (Dk.60 Ercan Kara)

        HATAYSPOR: Visar Bekaj, Kerim Alıcı, Guy Kilama, Cengiz Demir, Faouzi Ghoulam (Dk.73 Oğuzhan Matur), Chandrel Massanga, Rayane Aabid (Dk.57 Giorgi Aburjania), Rigoberto Rivas (Dk.73 Joelson Fernandes), Görkem Sağlam (Dk.57 Ömer Faruk Beyaz), Didier Lamkel Ze, Renat Dadashov (Dk.87 Armin Hodzic)

        GOLLER: Dk.77 Ercan Kara (pen.), Dk.90+8 Kingsley Schindler (Samsunspor), Dk.36 Didier Lamkel Ze (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Mickael Tırpan, Youssef Ait Bennasser, Kingsley Schindler (Samsunspor), Chandrel Massanga, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Faouzi Ghoulam, Joelson Fernandes, Erce Kardeşler (Hatayspor)

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

        17´nci dakikada Samsunspor savunmasından Rick Van Drongelen´in uzaklaştırdığı top Carlo Holse´nin önüne düştü. Rakip savunmanın hatasından yararlanan Holse penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutu yandan auta çıktı.

        18´inci dakikada Hatay savunmasını dengesiz yakalayan Samsunspor´da Marius Mouandilmadji sağında ve solunda kendisine göre daha müsait pozisyonda bulunan arkadaşları yerine kendisi Cengiz Demir´i çalımlayarak gole gitmeyi düşündü. Ancak rakibini geçemeyince takımını mutlak bir golden etti.

        25´inci dakikada Hatayspor´dan Didier Lamkel Ze´nin ortasını uzaklaştırmak isteyen Lubomir Satka´nın ters vuruşu Samsunspor kalecisi Okan Kocuk´tan oyun alanına geri döndü. 

        30´uncu dakikada Marius Mouandilmadji ceza sahasının dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Visar Bekaj tehlikeyi önledi. 

        36´ncı dakikada Hatayspor golü buldu. Rigoberto Rivas, iki Samsunsporlu oyuncudan sıyrıldıktan sonra nefis bir pasla Didier Lamkel Ze´yi topla buluşturdu. Lamkel ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunu çekerek topu filelerle buluşturdu ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 

        45+2'de Samsunspor´dan Carlo Holse´nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş Hatayspor savunmasına çarparak geri döndü. Holse, önüne yeniden düşen topa sert bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak bu kez kaleci Visar Bekaj tehlikeyi önledi. 

        45+4'te Muhammed Gümüşkaya´nın sol kanattan yaptığı ortada top Hataysporlu savunma oyuncusunun eline çarptı. Samsunsporlu futbolcuların yaptığı yoğun penaltı itirazlarına rağmen maçın hakemi Halil Umut Meler kararını değiştirmedi. 

        İlk devre Hatayspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        50´nci dakikada Hataysporlu Didier Lamkel Ze´nin sol ayağıyla çektiği sert şut üstten auta gitti. 

        52´nci dakikada Muhammed Gümüşkaya kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Visar Bekaj topu kornere çelerek tehlikeyi önledi. 

        77´nci dakikada Samsunspor´dan Gaetan Laura´ya dokunan Chandrel Massanga´nın müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı çaltı. 77´inci dakikada Penaltı vuruşunu kullanan Ercan Kara skoru 1-1 yaptı. 

        81´inci dakikada Samsunspor´dan Youssef Ait Bennasser, rakip ceza alanı dışından şutu Hatayspor direğini sıyırarak auta çıktı.

        90+8'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Kingsley Schindler takımını 2-1 öne geçirdi.

        Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

        2023-11-04 18:08:18

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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