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        Samsunspor - Hatayspor maçının ardından

        SÜPERLig´in 11´inci haftasında Samsunspor, kendi evinde ağırladığı Hatayspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından her iki teknik adam maçı değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:05
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        Samsunspor - Hatayspor maçının ardından
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        SÜPERLig´in 11´inci haftasında Samsunspor, kendi evinde ağırladığı Hatayspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından her iki teknik adam maçı değerlendirdi.

        Galibiyetin çok güzel olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına verebileceğimiz en büyük hediyeyi verdik. 11 maç sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti. Çok fazla çalıştık, bu maça iyi hazırlandık ve kesinlikle kazanmayı hak ettik. Maçı son dakikalarda kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız maçı özel hale getiriyorsunuz" dedi.

        VOLKAN DEMİREL: SAMSUNSPOR´U TEBRİK EDİYORUM

        Samsunspor´u tebrik eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Sahada bizden daha çok inanan ve daha çok isteyen bir takım gördüm bugün. İlk yarının 30 dakikası ve ikinci yarının da ilk 15 dakikası oyuna giremedik. Bir tane sarı karttan dolayı 2 değişiklik yaptık. Samsunspor´un değişikliği oyuna ağırlığını koydurdu. Bir penaltı ve son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Samsunspor´u tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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