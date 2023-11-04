Samsunspor - Hatayspor maçının ardından SÜPERLig´in 11´inci haftasında Samsunspor, kendi evinde ağırladığı Hatayspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından her iki teknik adam maçı değerlendirdi.

SÜPERLig´in 11´inci haftasında Samsunspor, kendi evinde ağırladığı Hatayspor´u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından her iki teknik adam maçı değerlendirdi.

Galibiyetin çok güzel olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına verebileceğimiz en büyük hediyeyi verdik. 11 maç sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti. Çok fazla çalıştık, bu maça iyi hazırlandık ve kesinlikle kazanmayı hak ettik. Maçı son dakikalarda kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız maçı özel hale getiriyorsunuz" dedi.

VOLKAN DEMİREL: SAMSUNSPOR´U TEBRİK EDİYORUM

Samsunspor´u tebrik eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Sahada bizden daha çok inanan ve daha çok isteyen bir takım gördüm bugün. İlk yarının 30 dakikası ve ikinci yarının da ilk 15 dakikası oyuna giremedik. Bir tane sarı karttan dolayı 2 değişiklik yaptık. Samsunspor´un değişikliği oyuna ağırlığını koydurdu. Bir penaltı ve son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Samsunspor´u tebrik ediyorum" diye konuştu.