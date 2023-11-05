Samsunspor ilk galibiyetini aldı

SüperLig´de en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş´ı 1-0 yenen Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig´de kendi evinde Hatayspor 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig´e kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 10 maç sonunda dün Hatayspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Oynadığı 10 maçta Samsunspor sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

11 yıl sonra Süper Lig´e çıkan Samsunspor, ilk maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı. Ardından Samsunspor´un karşılaştığı Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK, Rizespor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor, ayrıca ligin 4´üncü haftasında yoğun yağış nedeniyle İstanbulspor maçı da 12´nci dakikada tatil edildi. Peş peşe gelen mağlubiyetler sonrası kırmızı-beyazlılar teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Ardından Markus Gisdol ile anlaşan Kırmızı-Beyazlılar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Ankaragücü´ne de deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Dün saat 16.00´da Samsun´da oynanan Hatayspor karşılaşmasında da Karadeniz temsilcisi ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı. İkinci yarıya oyuna dahil olan Ercan Kara, Fofana, Schindler ve Laura´nın performanslarıyla Samsunpor 11 yıl sonra 90+9´da Schindler´in golüyle ilk galibiyetini aldı.