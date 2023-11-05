Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor ilk galibiyetini aldı

        SüperLig´de en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş´ı 1-0 yenen Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig´de kendi evinde Hatayspor 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor ilk galibiyetini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SüperLig´de en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş´ı 1-0 yenen Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig´de kendi evinde Hatayspor 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

        2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig´e kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 10 maç sonunda dün Hatayspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Oynadığı 10 maçta Samsunspor sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

        11 yıl sonra Süper Lig´e çıkan Samsunspor, ilk maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı. Ardından Samsunspor´un karşılaştığı Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK, Rizespor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor, ayrıca ligin 4´üncü haftasında yoğun yağış nedeniyle İstanbulspor maçı da 12´nci dakikada tatil edildi. Peş peşe gelen mağlubiyetler sonrası kırmızı-beyazlılar teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Ardından Markus Gisdol ile anlaşan Kırmızı-Beyazlılar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Ankaragücü´ne de deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Dün saat 16.00´da Samsun´da oynanan Hatayspor karşılaşmasında da Karadeniz temsilcisi ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı. İkinci yarıya oyuna dahil olan Ercan Kara, Fofana, Schindler ve Laura´nın performanslarıyla Samsunpor 11 yıl sonra 90+9´da Schindler´in golüyle ilk galibiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?

        Benzer Haberler

        Samsun'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da 90 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 90 bin makaron ele geçirildi
        Ladik'te çatı yangını hasara yol açtı
        Ladik'te çatı yangını hasara yol açtı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileriyle bir araya...
        Terme Belediye Başkanı Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileriyle bir araya...
        Tümgeneral Davut Ala, Bafra Şehitliği'ni ziyaret etti
        Tümgeneral Davut Ala, Bafra Şehitliği'ni ziyaret etti
        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi
        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi