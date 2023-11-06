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        Pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde C.Ç. (60), tartıştığı Ferhat Kılıç´ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:00
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        Pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde C.Ç. (60), tartıştığı Ferhat Kılıç´ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.

        Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi. C.Ç. ile Ferhat Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Ferhat Kılıç´ı vurdu. Çevredekilerin müdahale ettiği C.Ç., kendisini beleyen arkadaşıyla motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç´ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

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