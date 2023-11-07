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        Samsun´da 'APP plaka' operasyonu; 2 gözaltı

        SAMSUN´daAvrupa Press Plakaların (APP) yasa dışı basıldığı atölyeye yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:25
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        Samsun´da 'APP plaka' operasyonu; 2 gözaltı
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        SAMSUN´daAvrupa Press Plakaların (APP) yasa dışı basıldığı atölyeye yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'App plaka' diye tabir edilen Avrupa Press Plaka olarak bilinen büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı basıldığı atölyeye baskın düzenledi. Atölyedeki aramalarda, 1 sahte mühür basım makinesi, 1 plaka baskı pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 90 basılı APP plaka, 486 boş plaka levhası, 196 harf kalıbı ve 154 rakam kalıbı ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ve A.B., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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