Samsun'daki cinayetin şüphelisi komşu çıktı

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde Ferhat Kılıç´ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldürenin komşusu C.Ç. (60) olduğu ortaya çıktı. Canik ilçesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi. Ferhat Kılıç, C.Ç.'ye, telefonda konuşurken, henüz bilinmeyen nedenle küfretti. Bunun üzerine C.Ç., Kılıç´ın yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada C.Ç., pompalı tüfekle Kılıç´ı vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç´ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün Kılıç'ın komşusu olduğunu belirlediği C.Ç.´yi Canik ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.