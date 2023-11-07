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        Samsun'daki cinayetin şüphelisi komşu çıktı

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde Ferhat Kılıç´ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldürenin komşusu C.Ç. (60) olduğu ortaya çıktı. Canik ilçesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:15
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        Samsun'daki cinayetin şüphelisi komşu çıktı
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde Ferhat Kılıç´ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldürenin komşusu C.Ç. (60) olduğu ortaya çıktı. Canik ilçesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi. Ferhat Kılıç, C.Ç.'ye, telefonda konuşurken, henüz bilinmeyen nedenle küfretti. Bunun üzerine C.Ç., Kılıç´ın yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada C.Ç., pompalı tüfekle Kılıç´ı vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç´ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün Kılıç'ın komşusu olduğunu belirlediği C.Ç.´yi Canik ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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