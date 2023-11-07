Dilek Türkan, şarkıları ZİÇEV´li çocuklar için söyledi KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı sanatçısı Dilek Türkan, Samsun´da, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına düzenlenen konserde, sahneye çıktı.

KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı sanatçısı Dilek Türkan, Samsun´da, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına düzenlenen konserde, sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Dilek Türkan, 110 özel öğrencisi bulunan ZiÇEV Samsun Şubesi yararına düzenlenen konserde sahneye çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi´nde düzenlenen konserde Dilek Türkan, söylediği şarkılarla izleyenlerden beğeni gördü. Konserde, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, ZİÇEV Samsun Şubesi Başkanı Alaattin Kuru, vakıf öğrencileri, velileri ve Samsunlular yer aldı. Cumhuriyetin 100´üncü yılının kuruluş haftasına denk gelen konserde sanatçı Dilek Türkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları da seslendirdi. Konserde Dilek Türkan ve ZİÇEV Samsun Şube Başkanı Alaattin Kuru´nun düeti ilgi gördü.

Dilek Türkan´a konser sonunda ZİÇEV Şube Başkanı Kuru tarafından Bandırma Vapuru maketi hediye edildi.