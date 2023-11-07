'Evlere ve ürünlere dadanan böcekler için önlem alınmazsa daha büyük sorunlar olacak SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, küresel ısınmayla birlikte bazı böcek türlerinin tarım alanlarından sonra evlere de dadandığını, mücadele yapılmaması halinde gelecek yıllarda daha büyük sorunların yaşanacağını söyledi. Saruhan, özellikle Karadeniz Bölgesi´nde fındık başta olmak üzere tarım alanlarında büyük zarara yol açan kahverengi kokarcanın buna bir örnek olduğunu ifade etti.

SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, küresel ısınmayla birlikte bazı böcek türlerinin tarım alanlarından sonra evlere de dadandığını, mücadele yapılmaması halinde gelecek yıllarda daha büyük sorunların yaşanacağını söyledi. Saruhan, özellikle Karadeniz Bölgesi´nde fındık başta olmak üzere tarım alanlarında büyük zarara yol açan kahverengi kokarcanın buna bir örnek olduğunu ifade etti.

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, kış mevsimi öncesi evlerde yazdan kalma böceklerin halen görülüyor olmasının küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklandığını ifade etti. Bu durumun böceklerin üreme ortamını elverişli hale getirdiğini söyleyen Doç. Dr. Saruhan, yapılan araştırmalarda bazı böceklerin sıcaklıkla birlikte hareketlerinde değişimlerin tespit edildiğini belirtti.

Küresel ısınmanın böcek popülasyonunu artıracağını vurgulayan Doç. Dr. Saruhan, atmosferdeki ısınmanın özellikle böcekleri etkilediğini belirtti. Saruhan, "Geçtiğimiz 100 yılda ortalama 0,6 santigrat derece bir sıcaklık artışı oldu. Bu, son bin yıl içindeki en fazla artışın olduğu yüzyıl olarak görülüyor. Elbette böceklerin küresel ısınmadan yani sıcaklıktan üremeleri, gelişmeleri, coğrafi alanlara dağılışları, popülasyonları gibi birçok durumu etkilenmektedir. Böceklerin üremeleri küresel ısınmadan dolayı etkileniyor. Örneğin, bir dönemde bir nesil veren böcek, havaların ısınmasıyla birlikte iki nesil verebiliyor. Bu da bugün olan bir yumurtanın kısa sürede ergin olması ve kendisinin yumurtlaması anlamına geliyor. Bu durum yıl içerisinde sıcaklığa bağlı olarak birkaç kez tekrarlayabiliyor" dedi.

'ÜRETİCİLERİ MART AYINDAN İTİBAREN ETKİLEYECEK'

Evlerde görülen böceklerin insan sağlığına zarar vermediğini, ancak tarımsal ürünler için zararlı olduğunu belirten Doç. Dr. İslam Saruhan, "Küresel ısınmadan dolayı böcekler kışlamaktadır. Böcek ne kadar sıcak ortamda kışı geçirirse, sezona o kadar fazla gelerek, tarımsal ürünlerde ya da insanların yaşadığı ortamlarda daha fazla bulunacaktır. Ayrıca, bu durum üreticileri mart ayından itibaren etkileyecek ve mücadele stratejilerinin değişmesine neden olacaktır. Mücadele yapılmaması halinde gelecek yıllarda daha büyük sorunların yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel - Türkiye-Samsun - Ersin DEMİR

2023-11-07 15:00:28