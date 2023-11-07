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        'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN´unBafra ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., polis ekiplerince yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:00
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        'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN´unBafra ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., polis ekiplerince yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.´nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Altunkaya Mahallesi Uygun Sokak´taki bir evde saklandığı tespit edilen E.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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