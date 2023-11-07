'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı
SAMSUN´unBafra ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., polis ekiplerince yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
SAMSUN´unBafra ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., polis ekiplerince yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, `kasten öldürme´ suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.´nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Altunkaya Mahallesi Uygun Sokak´taki bir evde saklandığı tespit edilen E.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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