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        Perdeci cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        SAMSUN'da 30bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan tutuklu sanık Onur Can Kaya (30), `nitelikli kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `nitelikli yağma´ suçundan 12 yıl, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:05
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        Perdeci cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        SAMSUN'da 30bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan tutuklu sanık Onur Can Kaya (30), `nitelikli kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `nitelikli yağma´ suçundan 12 yıl, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi. Şahin, bir süre sonra da borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayarak kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

        SANDIKTAN CESET ÇIKTI

        Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri izlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Samsun 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, `kasten öldürme´, `nitelikli yağma´ ve `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlamasıyla Onur Can Kaya hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Kaya SEGBİS üzerinden katılırken, Ümit Şahin´in annesi Ayşe Şahin ve babası Kadir Şahin ile taraf avukatları Eray Eriç Olgun ve Sercan Kaymak salonda hazır bulundu.

        'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

        Sanık Onur Can Kaya savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Olay gecesi eğlenmek için bir araya geldik. Alkol aldığımızda kendisi bana tehditlerde bulundu. Şişeyi göstererek bunun üzerine seni oturturum dedi. Üzerime çullandı ve benden kuvvetliydi. Silahı orada gördüm. Namluda mermi olduğundan haberim yoktu. Ateş etmek istemedim. Öldürme kastım yoktu. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        'AKSİNİ İSPATLAYACAK DELİL YOKTUR'

        Sanık Onur Can Kaya´nın avukatı Eray Eriç Olgun, "Sanığın üzerine atılı, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair somut delil yoktur. Boğuşma esnasında kendini savunmak için silahı eline aldı ama kendi iradesi dışında ateş aldı. Bunun aksini ispatlayacak delil yoktur. 'Yağma' suçunun da kast unsuru bulunmamaktadır. 'Nitelikli yağma' suçunun unsurları oluşmamıştır. Sanığın üzerine atılı bütün suçlardan beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

        KARAR AÇIKLANDI

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Onur Can Kaya, `nitelikli kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `nitelikli yağma´ suçundan 12 yıl, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaya´ya ayrıca 600 lira da para cezası verildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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