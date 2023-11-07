Samsun'daki cinayetin şüphelisi komşu çıktı (2)

TUTUKLANDI

Samsun'unİlkadımilçesinde telefonda kendisine küfreden komşusu Ferhat Kılıç'ı (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Cemal Çayıroğlu (60), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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