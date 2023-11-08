Samsun'da 1 milyon 100 bin lira değerindeki hırsızlığa 5 gözaltı
SAMSUN'dabiriş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'dabiriş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri tespit edip, operasyon ile yakaladı. 5 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.
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