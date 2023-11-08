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        Samsun'da 1 milyon 100 bin lira değerindeki hırsızlığa 5 gözaltı

        SAMSUN'dabiriş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:56
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        Samsun'da 1 milyon 100 bin lira değerindeki hırsızlığa 5 gözaltı
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        SAMSUN'dabiriş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 milyon 100 bin lira değerinde jeneratör ile elektronik malzeme çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri tespit edip, operasyon ile yakaladı. 5 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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