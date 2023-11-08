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        Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından

        SüperLig´in 4´üncü hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Vural Önen açıklamalarda bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:55
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        Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
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        SüperLig´in 4´üncü hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Vural Önen açıklamalarda bulundu. 

        Mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Almış olduğumuz bu galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Nasıl olduğu önemli değil. 3 puan aldığımız için mutlu olmamız lazım. Maç başlamadan önce çok zorlu kararlar vardı. Çünkü 7 tane oyuncudan yoksun bir şekilde bu maça çıkmak zorundaydık. Bugün takımın kimlerden oluşacağı konusunda zorluk yaşadık. Bugün sahadaki detaylara bakmayacağım. Benim için önemli olan başarılı olmamız. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada tüm oyuncularımız hazır bir şekilde oynayacak. Kalbi Samsunspor ile atan her taraftar bugün mutlu olabilir" dedi.

        "ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

        Çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Gisdol, "Statü kuralı zor bir durum. Rakibimiz tüm oyuncularını kullandı biz ise transferlerimizi oynatamadık. Maç sonrasında bunları konuşmak da anlamsız. Oyuncularla konuştuğumuzda bireysel özellik değil mental olarak da gelişmemiz gerektiğini söyledim. Karadeniz insanının çok çalışkan olduğunu biliyorum. Bu insanların karakterini sahaya yansıtmamız lazım. Her maç son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmeden çok çalışmamız gerekiyor. Umarım en kısa sürede ilk golü atan biz olur. Her zaman maçı çevirmek kolay olmuyor" diye konuştu.

        VURAL ÖNEN: BU TAKIM YARIŞTA KALACAK

        Maçın 71´inci dakikasında kırmızı kart gören İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın´ın yerine basın toplantısına katılan İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Vural Önen, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Samsun maçının hangi değerde olduğunu çok iyi biliyorduk. Takım çok arzuluydu. Devreye önde girdik. Sonra bir anda bizim görüşümüzde faul olmayan bir pozisyonda faul oluyor ve o top gole çevriliyor. İkinci golü aradık. Üzgünüz. İstanbulspor bu yarışın içinde var. Ligde kalacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu takım yarışta kalacak. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Marcus Gisdol'un açıklamaları

        - Vural Önen'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL

        2023-11-08 22:54:13

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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