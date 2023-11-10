Sivil polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştır; 2'si ağır, 4 yaralı

SAMSUN´unAtakum ilçesinde sivil polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2´si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi´nde meydana geldi. Nişantaşı Caddesi´nde seyreden İbrahim Pınar idaresindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç ile İsmet İnönü Bulvarı´nda seyreden Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı sivil polis aracı, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler Adem Kurt ile İbrahim Pınar ağır yaralanırken, polis aracındaki İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ile kızı Sena Yağcı hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.