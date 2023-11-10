Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti'li Yılmaz: Yerel seçimlerde de 3 dönem kuralı uygulanacak

        AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı olacağını söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yılmaz: Yerel seçimlerde de 3 dönem kuralı uygulanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı olacağını söyledi. 

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse´yi ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrail´in Gazze´ye yaptığı saldırıların insanlık dışı olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hala yüreğimizi acıtan, dünyamızın da çok duyarsız ve seyirci kaldığı İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları var. Şu an Gazze´de çocuk demeden, yaşlı demeden büyük bir katliam ve soykırım yaşanıyor. O bakımdan orada da hayatını kaybedenlere rahmet dilemek istiyorum. Orada hain İsrail saldırılarına direnen, mücadele eden gerek Hamas, gerekse de Gazzeli kahramanlara da Allah´ım güç kuvvet ve metanet versin. Bu mücadelelerinde hayatını kaybedenlere de Allah´tan rahmet diliyorum. Ülkemizdeki hassasiyetin, ülkemizdeki Gazze´deki uygulanan bu soykırıma bu insan kıyımına yönelik olan boyutunu hep birlikte takip ettik. İstanbul mitingi yaptık. Muhteşem bir mitingle İsrail´in bu hain saldırısını telin ettik. Cumhurbaşkanımız orada çok veciz bir konuşma yaptı. İsrail´in bu saldırılarının bir soykırım olduğunu, bir insanlık kıyımı olduğunu, buna yönelik olarak sessiz kalan dünyayı insanlık adına suç işlemiş olarak göreceğimizi, İsrail´in de burada yaptığı bu saldırının da büyük bir insanlık suçu olduğunu da dünyaya haykırdı" dedi.

        YEREL SEÇİMLERDE DE 3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK

        Yerel seçimlerle ilgili olarak Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Ancak bazı istisnalar belki olabilir. Bundan önce çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine bazı ilaveleri yaptığımız yerler olmuştu. Hatta İstanbul´da Zeytinburnu´nda çok başarılı belediye başkanımızı 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz´da aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir" diye konuştu.

        Aday açıklama tarihlerini geciktirme yanlısı olmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Adaylarımızın da bir an önce sahaya çıkıp, saha çalışmalarını yapmalarını için ve teşkilatlarımızın da motivasyonunu hiç düşürmeden canlı kılarak, adaylarımızın erken açıklanmasıyla ilgili bir çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Tarihi henüz belli değil ama geciktirmeme, bir an önce adaylarımızın sahada çalışmalarına fırsat verecek süreci çok hassasiyetle takip ediyoruz. Belki bunun önünde ittifak görüşmeleriyle ilgili olayımız var. Yoksa adayımızın tespiti ile ilgili olan süreç zaten hep işledi. Bizim o konuda tecrübemiz çok var. Seçime ittifakımızın ortağı MHP ile giriyoruz. Birlikte yapılacak olan çalışmalar belki bize biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız" dedi.

        Adaylar konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, "İttifak görüşmeleri yeni yapılıyor. Sahada insanların gönlünden geçen, insanların arzu ettiği şeyleri ifade etmeleri bizim burada konumuz olmamalı. Onların düşündükleri bazı insanlar böyle birtakım şeyleri arzu edebilirler. Arzu ettikleri şeyleri belli ortamlarda da ifade edebilirler. Henüz iller ölçeğinde tabii ki MHP de daha fazla ilçede, daha fazla yerleşimde temsil ortamı bulmak istiyor. Ama o çok kolay bir iş değil. Onlar hep görüşülüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Kaygı, OMÜ öğrencilerine konferans verdi
        TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Kaygı, OMÜ öğrencilerine konferans verdi
        Havza OSB'de kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen kenevir fabrikasınd...
        Havza OSB'de kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen kenevir fabrikasınd...
        Büyük Önder Atatürk, 19 Mayıs ilçesinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, 19 Mayıs ilçesinde anıldı
        Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun Valisi Tavlı, Asarcık ilçesini ziyaret etti
        Samsun Valisi Tavlı, Asarcık ilçesini ziyaret etti
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yarala...
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yarala...