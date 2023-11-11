AK Parti´li Yılmaz: İsrail ordusunun elindeki esirlerin bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Şu anda İsrail ordusunun elindeki esirlerin bir kısmının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söylersem bunun ne kadar büyük dramatik ve trajedi olduğunu ifade etmiş olurum" dedi.

AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Şu anda İsrail ordusunun elindeki esirlerin bir kısmının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söylersem bunun ne kadar büyük dramatik ve trajedi olduğunu ifade etmiş olurum" dedi.

Canik Meşe Tesisleri´nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Konuşmasında ilk olarak İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarını değerlendiren Yılmaz, "Dünyamızın çeşitli yerlerinde demokrasi adına, hukuk adına başımızı öne eğmek zorunda kaldığımız, utandığımız, insanlık adına bunun yapılmaması dediğimiz, dünyanın birçok bölgesinde birçok olaylar oluyor ama bunların en trajedik olanların bir tanesi de Gazze´de oluyor. İsrail orduları acımasız bir şekilde kadın, çocuk, yaşlı demeden hatta şu anda İsrail ordusunun elindeki esirlerin bir kısmının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söylersem bunun ne kadar büyük dramatik ve trajedi olduğunu ifade etmiş olurum. Bu vesile ile bu hain saldırıyı bir kez daha telin ediyorum. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Gazzeli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Allah´ım onlara sabır versin. Elinde, kucağında kefene sarılmış çocuğuyla birlikte ağlayan babanın, ağlayan annenin, dizlerinin üzerinde çocuğunun cenazesine bakarak ağlayan, soğuk yüzünü okşayarak ağlayan annenin ve babanın acısını hissetmemek için insanlıktan nasip almamak lazım. Hain İsrail maalesef bundan nasibini almamış ki bu hadiseleri soğukkanlılıkla yapmak zorunda oldukları işmiş gibi dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Filistin´de ve Gazze´de verilen bu mücadeleyi veren kardeşlerimizi de buradan bir kez daha gazaları mübarek olsun, hayatını kaybedenlere de Allah´tan rahmet diliyorum" dedi.

`2019´DAN BERİ 2024 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK YAPIYORUZ´

Mart ayında yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını söyleyen Yılmaz, "2019 seçimleri bittikten bu yana yerel seçim çalışmaları bizim açımızdan devam ediyor. Biz bu hazırlıkların çoğunu tamamlamış ve bitirmiş durumundayız. Ama önümüzdeki sürecin rutin, YSK´nın planlama olarak önümüze koyduğu, yani memurların istifa tarihi, başvuru tarihi gibi bir takım partimizin de planlamasıyla yapılan şeyler bir rutin olarak devam ediyor. Biz Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak 2019 yılından bu yana 2024 seçimlerine hazırlık yapıyoruz. Hatta 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra da bunu hızlandırdık. Bütün hızıyla devam eden süreçte önümüzdeki günlerde gelişmeler oldukça basın mensuplarımızı bilgilendireceğiz. Çalışmalarımızın merkezinde şuanda bin 41 belediyeyi birlikte yönettiğimiz, bunun 231 tanesi MHP tarafından yönetilen, 810 tanesinin de AK belediyeler tarafından yönetilen toplam bin 41 belediyeyi yöneten Cumhur İttifakı´nın 2024 seçimlerine de bir ittifak ruhu içerisinde hazırlıkları var. Bu ittifak çalışmaları da devam ediyor. Randevulaşıp belli aralıklarda Cumhur İttifakımızın yöneticileriyle bir araya geliyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar da sonuçlandıktan sonra sizleri ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz" diye konuştu.

KARADENİZ´İN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ SAMSUN´DA

Samsun´a yapımı devam eden Şehir Hastanesi´nin Karadeniz´de en büyük sağlık hizmeti projesi olduğunu belirten Yılmaz, "Şehrimizde inşa edilmekte olan belki de Karadeniz´de inşaatı devam etmekte olan en büyük sağlık hizmeti projemiz 234 bin 700 metrekarelik bir alanda Düvecik Mahallesi´nde yapılıyor. Bu inşaat toplamda 305 bin 545 inşaat metrekaresine sahip yaklaşık olarak 1 milyar 69 milyon TL´lik bir yapım bedelidir. İlavelerle birlikte, hastane yolu keşfiyle birlikte toplam yaklaşık 1,5 milyar TL´lik bir büyük inşaat. Bu inşaatta yatak kapasitesi olarak bin 103 yatak var ama artırıma müsait. 275 poliklinik, 45 destek alanı var. Şehir hastanemiz de yavaş yavaş Nisan ayı gibi hasta kabulüne başlayacak" dedi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, parti teşkilatı ve basın mensupları katıldı.

DHA-Genel - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL

2023-11-11 14:57:24