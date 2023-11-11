Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

SAMSUN´dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi´nde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1848 sentetik hap, 276,64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.