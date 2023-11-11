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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

        SAMSUN´dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:00
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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
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        SAMSUN´dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi´nde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1848 sentetik hap, 276,64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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