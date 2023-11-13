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        Yüksel Yıldırım: Hakemlerin basiretsiz tavırları emeklerimizi yerle bir ediyor

        SamsunsporBaşkanı Yüksel Yıldırım, "Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:30
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        Yüksel Yıldırım: Hakemlerin basiretsiz tavırları emeklerimizi yerle bir ediyor
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        SamsunsporBaşkanı Yüksel Yıldırım, "Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor" dedi.

        Süper Lig´in 11´inci haftasında dün deplasmanda Pendikspor´a 1-0 mağlup olan Samsunspor´da hakeme tepkiler sürüyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya üzerinden hakeme tepki gösterdi. Yıldırım, "Bizleri dünkü deplasmanda da yalnız bırakmayan Büyük Samsunspor taraftarına çok teşekkür ederim. İstedik ki maçın sonucu da taraftarlarımız kadar güzel olsun. Ancak son vuruşları yapamadık. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet ile üzülerek sahadan ayrıldık. Daha önce de söylediğim gibi, oyunumuzu geliştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Skordan bağımsız olarak şunu dile getirmenin de vakti geldi: Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor" ifadelerini kullandı.

        "VAR SİSTEMİ SON DERECE CAN SIKICI BİR HAL ALDI"

        Türk futbolunda adalet istediklerini belirten Yıldırım, "Samsunspor´a gösterilen kartlar, verilmeyen penaltılar, uygulanmayan VAR sistemi son derece can sıkıcı bir hâl aldı. Hakemler artık her maçta maçın önüne geçiyor. Samsunspor´un alın teri emeklerinin yok edilmesi camiamız için kabul edilemez bir durum hâline geldi. Görünen o ki bu zamana kadar göstermiş olduğumuz Fair Play odaklı davranışlar suistimal edilmektedir. Kimse Samsunspor´u yalnız görmesin. Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi, kendi hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Türk futbol kamuoyu da bunu böyle bilsin! Adalet istiyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2023-11-13 17:28:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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