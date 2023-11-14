TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı

SAMSUNmerkezli üç ilde TIR´lardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde TIR´ların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik, jant, termoking cihazı ve akü çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu sabah Samsun merkezli, Bolu ve Trabzon´da yapılan eş zamanlı operasyonda, `otodan hırsızlık´, `mala zarar verme´ ve `suç eşyasının satın alınması´ suçlarını işleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 TIR jantı, 2 TIR jant kapağı ve 1 TIR plakası ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.