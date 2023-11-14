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        TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı

        SAMSUNmerkezli üç ilde TIR´lardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:50
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        TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı
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        SAMSUNmerkezli üç ilde TIR´lardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde TIR´ların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik, jant, termoking cihazı ve akü çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu sabah Samsun merkezli, Bolu ve Trabzon´da yapılan eş zamanlı operasyonda, `otodan hırsızlık´, `mala zarar verme´ ve `suç eşyasının satın alınması´ suçlarını işleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 TIR jantı, 2 TIR jant kapağı ve 1 TIR plakası ele geçirildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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