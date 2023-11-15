Samsun'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde, İlkadım ilçesi Kıran ve Adalet mahallelerindeki 2 ev ve otobüs terminaline dün operasyon düzenledi. 3 farklı operasyonda yapılan aramalarda, 7 bin 140 sentetik hap, 86,74 gram metamfetamin, 22,05 esrar, 13 ecsatsy hap, 2 esrarlı sigara, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 12 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.