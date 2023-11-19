Masa Tenisi Süper Lig 2'nci Etap maçları Samsun´da düzenlendi

TürkiyeMasa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından Samsun´da düzenlenen ve dün başlayan Süper Lig 2´nci Etap müsabakaları bugün yapılacak maçların ardından sona erecek.

Masa Tenisi Süper Lig 2´nci Etap müsabakaları 18-19 Kasım tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu´nda düzenlendi. Müsabakalara 19 kadın ve 19 erkekten oluşan takımlardan toplam 167 sporcu katıldı. İlk kez Samsun´da düzenlenen Süper Lig 2´nci Etap maçları bugünkü maçların ardından sona erecek. 3´üncü etap maçları ise TMTF´nin açıklayacağı tarihte ve ilde oynanacak.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Müsabakalara katılan sporcular Samsun´daki salonların Olimpiyat seviyesinde olduğunu belirtti. Şampiyonluk için iddialı olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Simay Kulakçeken, "Masa tenisine 9 yaşında başladım. Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 9 sene Türkiye şampiyonu oldum. Büyüklerde de 3 sene Türkiye şampiyonluğu ve en iyi 12´ler birinciliği yaşadım. Şu anda Süper Lig´de Bursa Büyükşehir Belediyesi adına yarışmaktayım. Hedefimiz şampiyonluk. Namağlup gidiyoruz. Umarım böyle devam ederiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime çok güveniyorum. Herkese başarılar" dedi.

Hedeflerinin ilk 4 olduğunu belirten Real Mardinli sporcu Nursema Çoklar, "Real Mardin oyuncusuyum. Aynı zamanda Milli Takımda da sporculuk yaptım. Samsun´da çok büyük ve güzel bir salonda 2´nci etaptayız. Maçlarımız güzel gidiyor ve hedefimiz ilk 4. İnşallah ilk 4´ü yaparız" diye konuştu.

Samsun´da oynadıkları salonun koşullarının çok iyi olduğunu ifade eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Metin Bekar, "Çorum Belediyesi´nde oynuyorum ve aynı zamanda Milli Takım antrenörüyüm. Samsun´un bize bu turnuvada ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz. Salonun koşulları çok iyi. Olimpiyat komitesinde bir salon. Yaklaşık 17 senedir bu sporun içerisindeyim. Buradan çok memnun kaldık" dedi.

Trabzonsporlu oyuncu Yıldız İrem Yanovalı ise, "Profesyonel olarak 6 yıldır masa tenisi oynuyorum. Bu sene Trabzonspor´da oynuyorum. Hedefimiz ilk olarak Play-Off´lara kalmak. Son maçımız Çorum ile yaptık ve yendik. Play-Off´larda kalmak ve daha sonrasında da dereceye oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SAMSUN´DA İLK KEZ DÜZENLENİYOR"

Masa Tenisi Süper Lig müsabakasının Samsun´da ilk kez düzenlendiğini belirten Gençlik ve Spor İlkadım İlçe Müdürü Murat Turan, "Masa tenisi branşında Süper Lig 2´nci etap müsabakaları Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu´nda düzenlemekteyiz. Müsabakalara 167 sporcu katılım göstermektedir. 19 kadın ve 19 erkek takımı Samsun´da ilk defa yapılan Süper Lig müsabakalarında yarışıyorlar. Bu tesisimiz toplam 400 metrekare spor alanında bulunan tesisimiz Türkiye´de tekdir. Birçok branşa ev sahipliği yapan tesisimiz ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu kendi bünyesinde düzenlemiştir" dedi.

"SPOR ORGANİZASYONLARI TURİZME DE KATKI SAĞLIYOR"

Spor organizasyonlarının turizme de katkısının olduğunu ifade eden Turan, "Spor organizasyonlarını sadece bir yarışma olarak düşünmemek lazım. Spor organizasyonları aynı zamanda yapıldığı ilin yerel turizmine ciddi katkılar sağlamaktadır. Konaklama ve tarihi anlamda faydaları olmaktadır. Biz her zaman gelen sporcularımıza ve takımlarımıza bunun bir yarışma olmadığını yarışmanın dışında şehrin yerel dinamikleri anlamında hem tarihine hem de turizm açısından güzel yerlerin görünmesi anlamında katkısı olduğunu ifade ediyoruz. Samsun, İlkadım şehri. Yakın tarihe damga vurmuş bir şehir. Gelen sporcularımızın ve kafilelerimizin de bu anlamda şehrimizin hem tanıtımı hem de sportif altyapısının, sportif tesisleşmesinin ne seviyede olduğunu göstermek anlamında bu organizasyonların büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.