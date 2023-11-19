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        Yurtta 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma

        SAMSUN´daKredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu´ndaki bir öğrencinin yemeğinden çıktığı öne sürülen böcek ve somun ile ilgili Samsun Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:00
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        Yurtta 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma
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        SAMSUN´daKredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu´ndaki bir öğrencinin yemeğinden çıktığı öne sürülen böcek ve somun ile ilgili Samsun Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

        Samsun´da Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı 2 bin 420 öğrencinin kaldığı ve bu yıl açılan Karadeniz Kız Yurdu´nda iddiaya göre bir öğrencinin yemeğinden böcek ve demir somun çıktı. Öğrenci sosyal medyada, "Samsun Karadeniz Kız Yurdu'ndan kareler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" notuyla fotoğraf paylaştı. Samsun Valiliği, tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Paylaşımın doğru olup olmadığı da araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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