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        Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'nin dibine demir attı

        Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde üst üste oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak son sırada yer aldı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:00
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        Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'nin dibine demir attı
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        Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde üst üste oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak son sırada yer aldı.  

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Samsunspor´a yaramadı. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi´nde şampiyon olan ve uzun yıllardan sonra Basketbol Süper Ligi´ne yükselen kırmızı-beyazlılar için mutlu günler mazide kaldı. Ligde sıkıntılı günler yaşayan Samsun ekibi, sezon başından bu yana oynadığı 8 maçın 7´sini kaybetti. Kırmızı-beyazlı ekip, Üst üste oynadığı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Petkim, Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes, Türk Telekom ve Darüşşafaka maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor sadece kendisi gibi düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında galip gelebildi.

        Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası camiada moralleri bozulurken kırmızı-beyazlı taraftarlar da art arda gelen mağlubiyetler sonrası büyük üzüntü yaşadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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