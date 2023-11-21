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        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı

        SAMSUN´daeski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye (30) sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe halı saha maçında çıktığı öne sürülen Eren Çakırgül (28), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:20
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        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı
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        SAMSUN´daeski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye (30) sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe halı saha maçında çıktığı öne sürülen Eren Çakırgül (28), gözaltına alındı.

        İlkadım ilçesinde yaşayan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı Eren Çakırgül ile evlenip, Erzurum'a yerleşti. Evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darbedilen Beşiktepe'nin omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi. Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen genç kadın, eşinden 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı. Yine de cevap sonrası Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Çakırgül tarafından tekmelendi. Kavga sonrası hastaneye giden Havanur Akan Beşiktepe, düşük yaptığını öğrendi. Bunun üzerine tekrar Samsun'a dönen genç kadın, açtığı boşanma davasını kazandı.

        Hakkında uzaklaştırma kararı olan Eren Çakırgül, 12 Ağustos'ta Havanur Akan Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada Çakırgül'ü gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Eren Çakırgül, mahkemenin adli kontrol kararının ardından ayağına elektronik kelepçe takılarak salıverildi.

        Eren Çakırgül´ün 18 Kasım´da bir halı sahada futbol oynadığı sırada darbe alan elektronik kelepçesi çıktı. Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya giderek Çakırgül'ü yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği´ne götürülen Eren Çakırgül, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Eren Çakırgül, dün akşam savcının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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