Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)
ADLİKONTROLLESERBEST
Samsun´da eski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe çıkınca gözaltına alınan Eren Çakırgül, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL
2023-11-21 14:58:34
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