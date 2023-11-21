Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)

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Samsun´da eski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe çıkınca gözaltına alınan Eren Çakırgül, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

2023-11-21 14:58:34