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        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:08
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        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)
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        ADLİKONTROLLESERBEST

        Samsun´da eski eşi Havanur Akan Beşiktepe´ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan, ayağına takılan elektronik kelepçe çıkınca gözaltına alınan Eren Çakırgül, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

        2023-11-21 14:58:34

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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